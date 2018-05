Restaurantformule De Beren uit de Randstad nu ook in Groningen

De Beren is een restaurantformule uit de Randstad, maar slaat nu de vleugels uit in het Noorden. Het is de 35ste vestiging van het land.

De Beren startte in 1984 met de opening van een eetcafé op de Noordsingel in Rotterdam. Inmiddels is het concept uitgegroeid tot een succesvolle horecaformule met restaurants en bezorgrestaurants in heel Nederland. Het plan is om de komende jaren de restaurantketen te laten groeien, waardoor nog meer mensen kennis kunnen maken met de smaakvolle gerechten.