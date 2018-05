Brief aan omwonenden: werkzaamheden zuidelijke ringweg beginnen

In de brief staat dat omwonenden de komende jaren hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Zo komen er op diverse plekken tijdelijke wegen, bijvoorbeeld op de ringweg tussen het Julianaplein en de Europaweg.

In beide richtingen zijn daar dan voor langere tijd twee smallere rijstroken beschikbaar. Vooral in de ochtend- en avondspits kan dit tot vertraging leiden.

Geluidshinder

Omwonenden kunnen overlast ondervinden van de werkzaamheden, zoals geluidshinder. Nachtelijke werkzaamheden kunnen soms tot in de verre omtrek te horen zijn. Direct omwonenden krijgen van tevoren een brief als er werkzaamheden in de buurt zijn waarvan hinder wordt verwacht.

In de brief staat ook uitgelegd waarom de ombouw van de zuidelijke ringweg nodig is. Verder bevat de brief een overzicht met plekken waar omwonenden terecht kunnen voor vragen of meer informatie.