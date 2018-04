Overzicht: Hier zijn de vrijmarkten in Groningen en dit zijn de regels

Groningen NAM niet in beroep in zaak waardedaling huizen bevingsgebied Groningen De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak in de zaak over de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit meldt de gaswinner dinsdag aan NU.nl.