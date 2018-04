Bereikbaarheid van Groningen tijdens Koningsdag

Groningen Deel versterkingsoperatie panden in bevingsgebied Groningen 'in de wacht' De versterking van een deel van de panden in het aardbevingsgebied van Groningen is in de wacht gezet, omdat er onzekerheid bestaat over de precieze staat van deze gebouwen. Dit laat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) dinsdag weten aan de Tweede Kamer.