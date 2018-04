Groningen Jumbo-afperser krijgt tien jaar cel in hoger beroep Alex O., de 53-jarige man die ook wel bekend staat als 'de Jumbo-afperser', is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel. Hij kreeg die straf van het gerechtshof in Leeuwarden omdat hij in 2015 supermarktketen Jumbo een aantal maanden bedreigde en afperste.