NDC Mediagroep neemt videobedrijf Pro-Time over

Pro-Time Broadcast richt zich op het maken van video voor uiteenlopende opdrachtgevers als RTL Nieuws, de NOS en het bedrijfsleven. De NDC Mediagroep is onder andere uitgever van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

Goed overleg

Volgens beide partijen is de overname in goed overleg gegaan. Doel was om de videocomponent binnen de NDC Mediagroep te borgen. Pro-Time blijft als merknaam bestaan. Directeur Xandra Groenewold blijft voorlopig ook de eindverantwoordelijke. Daarnaast gaat ze bij NDC Mediagroep aan de slag als strategisch communicatieadviseur.

Versterking op videogebied

Dina Boonstra, algemeen directeur van NDC, laat weten dat ze hun blik verruimen. “Om onze crossmediale ambities te kunnen realiseren, moeten we specifieke competenties in eigen huis hebben. Met Pro-Time versterken we onszelf online en op videogebied. Bovendien kent het bedrijf Noord-Nederland van binnen en buiten”, aldus Boonstra.

Mediapartner

Groenewold is trots op het feit dat ze in 23 jaar iets met Pro-Time hebben opgebouwd. “Ik ben buitengewoon trots dat dit erkend wordt en dat we dat nu verder kunnen uitbouwen”, zegt ze. “We wilden altijd al een mediapartner zijn voor omroepen, bedrijfsleven en overheid in Noord-Nederland en daarbuiten. Onze visie over hoe het verhaal van het Noorden kan worden verteld, wordt gedeeld door de NDC. Door krachten te bundelen kunnen we de uitdagingen in ons vak nog beter aan.”