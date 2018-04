'Ambtenarenlus' bij afrit Hereweg op 23 april definitief dicht

Groningen Historische Europese campagne basketballers Donar eindigt in halve finale De basketballers van Donar hebben hun succesvolle Europese campagne niet weten te bekronen met een finaleplek in de Europe Cup. De landskampioen won donderdag in Groningen met 83-80 van Reyer Venezia, maar dat was net niet genoeg na de nederlaag vorige week in Italië.