Verdachte dodelijke ripdeal Foxhol veroordeeld tot tien jaar cel

Het 28-jarige slachtoffer en de verdachte hadden vorig jaar januari met enkele andere verdachten afgesproken in een woning in Foxhol voor de overdracht van een halve kilo cocaïne. Toen het slachtoffer er vervolgens met twee medeverdachten met de cocaïne vandoor wilde gaan, zonder te betalen, loste de verdachte enkele schoten met een semiautomatisch wapen.

Bij de schietpartij raakte het slachtoffer zwaargewond. Hij is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden twaalf jaar gevangenisstraf. Volgens een reconstructie van het OM was het niet mogelijk dat de verdachte uit noodweer had geschoten. De rechtbank oordeelde donderdag echter dat de verdachte uit zelfverdediging handelde, omdat het slachtoffer een vuurwapen op hem had gericht tijdens het wegrennen.

Andere verdachten

In dezelfde zaak werden in september twee mannen uit Stadskanaal veroordeeld tot drie en vier jaar cel wegens diefstal en geweld. Zij zouden het slachtoffer ook in gewonde toestand hebben achtergelaten.

Tegen een andere verdachte werd vijftien maanden cel geëist voor de handel van de halve kilo cocaïne en het voorhanden hebben van vals geld. De ripdeal vond daarnaast plaats in zijn woning. Hij had daarvoor ook de afspraken gemaakt.