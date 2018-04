UWV verstrekte 23,8 procent minder uitkeringen dan jaar geleden

Eind maart van dit jaar telde Groningen 11.905 WW-uitkeringen. Dat zijn er 3457, oftewel 23,8 procent, minder dan in dezelfde maand vorig jaar. In vergelijking met februari van dit jaar gaat het om een daling van 1 procent.

Volgens het UWV is de daling mede het gevolg van het seizoen. In de winter stijgt het aantal WW-uitkeringen doorgaans iets, maar in het voorjaar profiteren met name de bouw en de horeca van het seizoen waardoor er dan een daling waarneembaar is.

Landelijk is het aantal verstrekte WW-uitkeringen in een jaar tijd met 21,1 procent gedaald. In maart ten opzichte van februari ging het om een daling van 0,7 procent.