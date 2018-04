Nieuwe watertappunten in Noorderplantsoen

De twee nieuwe tappunten in het plantsoen zijn geplaatst op initiatief van buurtbewoner Mark Deken. Ze worden woensdagmiddag officieel geopend. Daarmee telt de stad dan achttien van deze zogenoemde 'Join-the-Pipe kranen'.

Woeshet voetcarillon wordt die middag weer in gebruik genomen. Dit muzikale speeltoestel was aan een opknapbeurt toe en is afgelopen tijd grondig gerestaureerd.

Het voetcarillon is net als eerst te vinden aan de westkant van het Noorderplantsoen, tegenover het nieuwe watertappunt. Het tweede watertappunt in het plantsoen is te vinden in de buurt van het meer noordelijk gelegen basketbalveld.