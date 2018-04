Middeleeuws steegje binnenstad wordt in ere hersteld

Dat meldt Groningen Vernieuwt op haar website.

In het pand waar eerder Suitable Shop gevestigd was, is onlangs ontdekt dat het stamt uit de 15e eeuw. Volgens kenners is dat te zien aan de gevel in de steeg.

Het zal nog even duren voordat de steeg te bewonderen is. Eerst zal de bouw van het Groninger Forum afgerond moeten worden. Het Groninger Forum zal naar verwachting eind 2018 opgeleverd worden.

Voor de bouw van het Groninger Forum was het middeleeuwse steegje een onopvallende, doodlopende gang. Momenteel staat er een hek voor en is het niet toegankelijk. Het idee is dat het steegje na de vernieuwbouwing overdag weer open gaat voor het publiek.