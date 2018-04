Lege trein nabij station Groningen van het spoor geraakt

Het is nog niet bekend hoe lang dat ongeveer gaat duren.

''Stap voor stap wordt de trein weer op het spoor gezet'', vertelt een woordvoerder van Prorail. ''Een speciaal ontsporingsteam is daarmee bezig. Dit team is hier speciaal voor uitgerust met apparatuur.''

Het is nog niet duidelijk hoe de trein heeft kunnen ontsporen. ,,De trein reed over een wissel en ontspoorde. We moeten de exacte oorzaak nog onderzoeken. Daar kunnen we later meer over vertellen.''

