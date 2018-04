Huizenprijzen met meer dan 16 procent gestegen in Groningen

Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. In een stad als Groningen, hebben kopers nog slechts keuze uit twee of minder woningen, schrijft de NVM in een persbericht.

Wanneer gekeken wordt naar de prijzen van het laatste kwartaal van vorig jaar, zijn de prijzen iets gedaald: 4,5 procent. Dit komt vooral omdat er meer tussenwoningen en appartementen verkocht zijn in de stad. In het afgelopen kwartaal is de prijs per vierkante meter in Groningen ook verder gestegen, met 11,9 procent.

In verschillende grote gemeenten, waaronder Amsterdam, wordt een vijfde van de verkochte woningen door particuliere beleggers gekocht. In studentensteden zoals Groningen en Maastricht gaat het om respectievelijk een kwart en bijna een derde van de verkochte huizen.

Vastlopen

Makelaarsvereniging NVM maakte donderdag bekend dat zij de Nederlandse woningmarkt verder zien vastlopen door stagnerende nieuwbouw, een afnemend aanbod en flinke prijsstijgingen. Potentiële kopers zouden meer dan voorheen te lijden hebben onder de spanning op de woningmarkt.

Het aanbod van huizen in de verkoop is in een jaar tijd met meer dan een derde geslonken naar 73.000. Nederlandse consumenten hebben op dit moment gemiddeld nog keuze uit 4,5 passende woningen. Een jaar eerder had een consument nog de keuze uit 6,1 huizen.