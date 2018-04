Werkgelegenheid Groningen met ruim 4000 banen gegroeid

Landelijk groeide het aantal banen in de genoemde periode met 1,5 procent. Groningen zit daar met een percentage van 3,1 procent boven.

Volgens de gemeente zit de groei vooral in de vaste banen. Het aantal uitzendbanen bleef nagenoeg stabiel. De werkgelegenheid is gegroeid over alle branches met uitzondering van industrie en nutsbedrijven.

Nieuwe vestigingen

Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een groei bij het UMCG.Niet alleen qua werkgelegenheid is er sprake van groei. Ook het aantal nieuwe vestigingen in de stad laat een stijging zien. Het gaat om een stijging van 4,8 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 2,8 procent. Het gaat in Groningen om 807 nieuwe inschrijvingen.



De gemeente had zichzelf in het economisch programma G-Kwadraat ten doel gesteld dat de stad eind 2019 137.500 arbeidsplaatsen moest tellen. Dat aantal is nu al gehaald: in april vorig jaar telde de gemeente 139.152 banen.