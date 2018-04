Meer dan 50 lindes tijdelijk herplaatst naar Winschoterweg

De bomen stonden eerder aan de Lübeckweg en nu achter De Stainkoeln aan de Winschoterweg. Over enkele jaren krijgen ze een plekje bij de vernieuwde ringweg. Volgens Combinatie Herepoort is het tijdelijk herplanten van bomen niet heel bijzonder, maar dat het in deze omvang gebeurt wel.

De locatie bij De Stainkoeln, de voormalige stortplaats aan de zuidoostkant van de stad, is bewust gekozen. "Deze plek was beschikbaar en goed te bereiken vanaf de Lübeckweg", zegt Dirk Zwakenberg, groenadviseur bij Combinatie Herepoort.

Het bomenhotel is nog niet vol, in het najaar krijgen meer bomen hier een plekje. De bomen uit het hotel komen onder andere rondom de nieuwe Julianavijver, het Zuiderplantsoen en de tunnel aan de Helperzoom.

Alternatief voor kappen

Het verplanten van bomen is een alternatief voor kappen. Een externe deskundige heeft bepaald welke bomen geschikt waren om te verplanten. Dat zijn vooral lindes, maar ook iepen en plantanen.

Niet alle te verplanten bomen voor de zuidelijke ringweg zijn naar De Stainkoeln gebracht. Zeventien bomen die bij het Noord-Willemskanaal stonden, hebben nu een plekje bij het Gomarus College aan de Vondellaan. "Hier staan ook bomen die voor verplanten in aanmerking kwamen, maar bij nader inzien kunnen blijven staan. Dankzij deze bomen is het gebied rond de vijver beter geschikt voor vleermuizen. Verder hebben we nog zes bomen tijdelijk bij het Stadspark geplant."