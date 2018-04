Honderd supporters reizen Donar achterna

Dat heeft de Supportsvereniging van Donar bekend gemaakt.

Er reizen 17 leden van de businessclub en nog eens 83 supporters af naar Italië. Een deel van hen vliegt via Groningen Airport Eelde en de hub in München. Een aantal supporters verblijft al enkele dagen in Venetië. De basketballers zelf reizen via Schiphol met een directe vlucht, om het aantal reisuren zo voordelig mogelijk te maken.

Donar speelt woensdagavond om 20.30 uur tegen de nummer 2 uit de sterke Italiaanse competitie. De Groningse basketballers hopen dan een goede uitgangspositie te creëren voor de thuiswedstrijd, volgende week donderdag in de eigen MartiniPlaza. De winnaar van de tweekamp plaatst zich voor de finale van de Europe Cup.

Uitzendingen

Aanvankelijk zou Ziggo Sport het duel uitzenden, maar ter plekke zijn er geen technische mogelijkheden om dat te doen. Podium TV heeft aangegeven de livestream van het duel uit te zenden. De wedstrijd is vermoedelijk ook te zien via de website van de FIBA, maar dat is wel onder voorbehoud van een goede internetverbinding. Tijdens het toernooi bleek vaak dat de streams niet van heel goede kwaliteit waren.

Moordend schema

Donar speelt overigens deze week een moordend schema. Komende zaterdag spelen ze weer thuis in MartiniPlaza tegen Leiden. Zondag reizen ze af naar Leeuwarden voor het competitieduel tegen Leeuwarden. Op dinsdag staat er nog een uitwedstrijd in Den Bosch op het programma en dan volgt op donderdag de kraker tegen Venetië. Dat duel is helemaal uitverkocht.