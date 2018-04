Stadsbestuur wil Groninger laten meeprofiteren van windenergie

Groningen Politie start onderzoek naar twintig inbraken in Groningen De politie is een onderzoek gestart naar twintig woninginbraken die tijdens de Paasdagen in verschillende wijken in Groningen zijn gepleegd. Bij meerdere woningen zijn briefjes tussen de deur aangetroffen, die waarschijnlijk door criminelen zijn aangebracht om te checken of bewoners thuis waren.