OM eist twaalf jaar tegen schutter Foxhol

De 34-jarige man wordt ervan verdacht het 28-jarige slachtoffer na een uit de hand gelopen ripdeal in de rug te hebben geschoten, waarna hij kwam te overlijden, meldt het OM vrijdag.

Volgens de verdachte ging het om zelfverdediging. Daarop besloot het OM om de verklaring van de verdachte te toetsen met een reconstructie. Deze vond plaats in september 2017. De verdachte zelf was hierbij ook aanwezig. Uit de resultaten van de reconstructie bleek dat het niet mogelijk was dat de verdachte uit noodweer is geschoten.

Het OM acht aannemelijk dat de verdachte boos was omdat hij geslagen was en de cocaïne en het valse geld geript waren. Om die reden zou de verdachte met zijn wapen in de aanslag achter het slachtoffer zijn aangegaan. Daarop rende de verdachte er met zijn wapen in de hand achteraan en schoot hem neer.

Tweede verdachte

De officier eist vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen een tweede verdachte. Het gaat een 34-jarige man uit Foxhol die wordt verdacht van handel in een halve kilo cocaïne en het voorhanden hebben van vals geld. De ripdeal vond daarnaast plaats in zijn woning. Hij had daarvoor ook de afspraken gemaakt.

Hoewel de verdachte zijn rol in deze zaal als nihil ziet, is de officier van mening dat als de verdachte deze afspraak niet had gemaakt, het 28-jarige slachtoffer nog geleefd had. Om die reden vindt het OM dat vijftien maanden gevangenisstraf op zijn plaats is.

In september 2017 zijn twee mannen uit Stadskanaal veroordeeld tot drie en vier jaar celstraf wegens diefstal met geweld. De rechter heeft hen zwaar aangerekend dat zij op hun vlucht het zwaargewonde slachtoffer in hulpeloze toestand achterlieten.

De uitspraak in de strafzaak is over twee weken.