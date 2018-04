Zes mannen aangehouden na vechtpartij Pelsterstraat

Groningen Einde aan gaswinning in Groningen, hoe gaat dat in z'n werk? Het kabinet heeft donderdag bekendgemaakt dat de gaswinning in Groningen helemaal moet worden stopgezet in 2030. Welke maatregelen zijn nodig om ons onafhankelijk van Gronings gas te maken en welke gevolgen heeft dit voor de provincie en de rest van Nederland?