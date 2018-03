Nieuwe pop-up mall gaat De Grote Roltrap heten

Volgens initiatiefnemer Ralph Steenbergen lag de keuze voor de naam voor de hand. "We hebben onszelf de vraag gesteld wat het pand nou zo bijzonder maakt. Het antwoord is dan natuurlijk de roltrap", zegt hij verwijzend naar de twaalf roltrappen in het gebouw die alle vijf verdiepingen met elkaar verbinden.

Bij de keuze van de naam speelde ook een stukje nostalgie een rol. "Als je hier als kind kwam, spraken die rolstrappen natuurlijk enorm tot de verbeelding."

Steenbergen is op dit moment met zo’n vijftig geïnteresseerde ondernemers in gesprek. De belangstelling voor een plekje in het pand is enorm, zegt hij. "En het leuke: het gaat echt om een enorme mix. Zo krijgt Century een plekje in het gebouw, maar zijn we ook in gesprek met onder andere een banketbakker, een pizzabakker en een juwelier en is de kans groot dat je er straks ook terecht kunt voor onder andere sushi, speelgoed, boeken, dameskleding en -schoenen en whisky."

Opening

Alle ondernemers krijgen straks en eigen plek in het pand toegewezen dat ze zelf mogen aankleden en inrichten. "Op die manier moet een soort festivalsfeer ontstaan", zegt Steenbergen.

Wanneer de pop-up mall de deuren opent, kan Steenbrengen nog niet precies zeggen, maar dat zal sowieso voor Koningsdag zijn.