Eerste passagierstrein gearriveerd op station Eemshaven

Voortaan rijden doordeweeks dagelijks drie treinen van Arriva naar de Eemshaven. In het hoogseizoen is dat er een meer. Eerder reden de passagierstreinen van Arriva niet verder dan Roodeschool, maar dankzij een spoorverlenging en de aanleg van twee nieuwe stations in Roodeschool en de Eemshaven is dat nu wel mogelijk.

De dienstregeling sluit aan op de vaartijden van de veerdienst naar het Duitse Waddeneiland Borkum.

De trein uit Groningen rijdt een aantal keren per dag direct door naar de Eemshaven. In het laagseizoen drie keer per dag, in het hoogseizoen vier keer.

Provincie

De provincie Groningen wijst erop dat werknemers van bedrijven in de Eemshaven nu de mogelijkheid hebben om met de trein naar hun werk te reizen. Verder hoopt de provincie dat toeristen die op Borkum vakantie vieren de lijn gaan gebruiken om een dagje naar Groningen te gaan