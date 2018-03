Pand Poelestraat 24 en 26 blijkt veel ouder dan gedacht

Na de recentelijke verhuizing van de herenmodezaak zijn onlangs de verlaagde plafonds uit de winkelruimtes gesloopt. Hierdoor werden de oude balklagen boven de begane grond van beide panden tijdelijk goed zichtbaar. Deze kans is aangegrepen om bouwhistorisch onderzoek te doen, zo meldt Erfgoed Groningen.

Het is niet de eerste keer dat er dergelijk onderzoek is uitgevoerd. Ook in 2003 werd al eens een schatting van de ouderdom gedaan. Onderzoekers vermoedden toen dat het om een 16e eeuws pand ging.

Van Poelestraat 26 kon slechts geconstateerd worden dat het pand een oude kern moet bezitten. Er waren te weinig aanwijzingen voor een datering.

Poelestraat 24

Nu is uit dendrochronologisch onderzoek gebleken dat de vloerbalken in het voorhuis dateren uit ongeveer 1458 en dat het hout afkomstig is uit het stroomgebied van de Eems. De bouw van het huis heeft kort daarna, omstreeks 1460, plaatsgevonden. Het achterhuis is tien jaar ouder dan het voorhuis.

Volgens Erfgoed Groningen is het middeleeuwse karakter van voorhuis goed zichtbaar vanuit de steeg die langs deze oude muur loopt. Tal van bouwsporen laten zien dat de gevel vaak is verbouwd.

Poelestraat 26

Uit onderzoek naar eikenhouten balken uit Poelestraat 26 blijkt dat dit pand vermoedelijk is gebouwd rond 1526. Ook nu weer is het hout afkomstig uit het stroomgebied van de Eems. Door een verbouwing van het huis in 1913, waarbij het pand een nieuwe voorgevel en een plat dak kreeg, is de hoge ouderdom aan de buitenkant niet afleesbaar.