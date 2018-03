Vijf werken Vincent van Gogh naar Groninger Museum

De werken worden getoond omdat Van Gogh grote invloed heeft gehad op de leden van De Ploeg.

Het topstuk is het olieverfschilderij 'Les Bêcheur' uit 1889, dat het museum tijdelijk in bruikleen krijgt van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ook zijn er twee werken te zien die Van Gogh maakte in de periode dat hij in Drenthe verbleef, waaronder het zeldzaam vertoonde aquarel 'Ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam'.

Deze werken komen uit de eigen collectie van het Groninger Museum.

Honderd werken

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat een groep jonge Groninger kunstenaars Kunstkring De Ploeg oprichtte. Ter gelegenheid daarvan presenteert het Groninger Museum van 26 mei tot en met 4 november de grote overzichtstentoonstelling Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928.

De expo bestaat uit ruim honderd werken, waaronder schilderijen, tekeningen, drukwerk en grafiek van Ploegleden zoals Jan Wiegers, Johan Dijkstra en Jan Altink, in contrast met werk van coryfeeën zoals Jozef Israëls, H.W. Mesdag, Otto Eerelman en tijdgenoten. Het toont hoe de 'jonge wilden' zich losmaakten van de toenmalige gevestigde orde.