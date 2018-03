Ongeveer 19,5 procent Groningers heeft al gestemd over sleepwet

In Groningen mogen 157.159 kiesgerechtigden in 126 stemlokalen hun stem uitbrengen over de Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten.

Vanwege de gemeentelijke herindeling wordt er woensdag niet gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. Pas op 21 november kunnen de Groningers daarvoor naar de stembus.

Bij de stemming voor de Sleepwet wordt er in Groningen een proef gedaan om stemmen veiliger en transparanter te maken. In vijf stembureaus wordt het stemmen op papier ook digitaal geschaduwd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de blockchaintechnologie. Menselijke fouten of fraude moet daarmee worden voorkomen.

De opkomstcijfers zijn hier ook live te volgen. ​