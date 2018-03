Tests op soa’s in automaten bij apothekers in Groningen

Groningse studentenverenigingen en vijf apotheken van de Apothekersgroep Groningen gaan samenwerken met de startup Testalize.me, omdat ze vinden dat de studenten zich te weinig laten testen.

De anonieme tests kunnen onder andere worden opgehaald in vijf apotheken van Apothekersgroep Groningen of in de automaat aan de buitenzijde van de apotheken, die 24 uur per dag en zeven dagen per week werkt.

Geen persoonsgegevens

De gebruikers moeten zelf lichaamsmateriaal afnemen en dit opsturen naar een laboratorium. Na 48 uur kan de uitslag worden opgevraagd met een code. Op deze manier wordt er getest zonder persoonsgegevens. Als iemand positief test, dan krijgt hij of zij wel de suggestie om contact op te nemen met een huisarts.

Kortingscodes

Studentenverenigingen in Groningen hebben kortingscodes gekregen zodat hun leden tegen een gereduceerd tarief kunnen testen. Een SOA-test op Chlamydia en Gonorroe kost zo opeens nog maar 30 euro en dat is stukken goedkoper dan bij de huisarts want dan moet de test vanuit het eigen risico worden betaald.

Bij testalize.me test 18 procent positief. Chlamydia is veruit de meest voorkomende SOA.​