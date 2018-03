'Eigenaar fietsenzaak Paddepoel gaat overstag en betaalt boete'

Dat bevestigt eigenaar Oest aan RTV Noord.

De eigenaar van de fietsenzaak weigerde op zondag en tijdens sommige koopavonden open te gaan. Daarom zegde hij in april zijn lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren (VvE) eenzijdig op en betaalde sindsdien geen contributie meer. Hierom werd de fietsenmaker in januari een bedrag van 31.000 euro opgelegd.

"Wat hier is gebeurd kan gewoon niet door de beugel. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken", aldus Oest.

Hoger beroep

Bij het bedrag dat nu alsnog betaald is, zit een groot deel contributie, maar ook boetegeld. "We hopen het boetegeld in hoger beroep weer terug te vorderen bij de VvE", meldt de ondernemer.

"We hebben het gevoel dat ze ons gewoon kapot willen maken, dat blijkt uit alles", vervolgt hij.

Beslag

Op het pand waar een fietsenzaak zit in het winkelcentrum Paddepoel is vrijdag beslag gelegd door de VvE. "Maar dat zullen ze nu moeten opheffen, want we hebben betaald", meldt Oest.

"Onze zaak is dus weer geopend en dat blijft de komende jaren ook zo."

Conflict

Het conflict over de koopzondagen duurt al meer dan een jaar. De VvE wil dat alle winkels in Paddepoel geopend zijn op zondag. Als ondernemers weigeren, komt dat ze per keer op een boete van vijfhonderd euro te staan. Sommige winkeliers hebben al een boete van tienduizenden euro's staan.

De gemeente presenteerde eind vorig jaar, na langdurige bemiddeling, een ontheffingsbeleid voor zelfstandige ondernemers in het winkelcentrum.