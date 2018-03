Groningen Nog twee nachten 'bromtonen' door plaatsen damwand Inwoners van het zuidelijk deel van de stad Groningen zijn gewaarschuwd: ook in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de nacht van zondag op maandag zal er mogelijk een bromtoon te horen zijn. Het zoemende geluid wordt veroorzaakt door werkzaamheden waarbij een damwand de grond in wordt gedrild.