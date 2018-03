'Beslag gelegd op Groningse fietsenzaak in Paddepoel'

Hiermee eist de VvE dat de fietsenzaak, genaamd Paddepoel Fietsen, het verschuldigde bedrag van 31.000 euro aan hen betaalt. Dit meldt RTV Noord.

Dit bedrag is de fietsenmaker in januari opgelegd omdat hij weigert op zondag open te gaan. De man is daarna in hoger beroep gegaan. Hij heeft volgens RTV Noord op advies van zijn advocaat nog niet betaald. Ook zouden ze volgens de nieuwszender geprobeerd hebben er samen uit te komen.

De eigenaar van Paddepoel Fietsen wilde een dag vrij in de week en weigerde op sommige koopavonden en op zondag de deuren te openen. Hij zegde daarom in april zijn lidmaatschap van de VvE eenzijdig op en betaalde sindsdien geen contributie meer. Ook weigerde hij de boetes te betalen die de VvE hem oplegde vanwege het dichthouden van zijn winkel.

Volgens de rechtbank was het opzeggen van het lidmaatschap wel mogelijk, maar niet met onmiddellijke ingang. Hierom moet de fietsenmaker de opgelegde boetes en de contributie aan de VvE betalen. Daarnaast is de fietsenmaker ook aansprakelijk voor het betalen van de proceskosten, een totaalbedrag van bijna 3.000 euro.

Conflict

Het conflict over de koopzondagen duurt al meer dan een jaar. De VvE wil dat alle winkels in Paddepoel geopend zijn op zondag. Als ondernemers weigeren, komt dat ze per keer op een boete van vijfhonderd euro te staan. Sommige winkeliers hebben al een boete van tienduizenden euro's staan.

De gemeente presenteerde eind vorig jaar, na langdurige bemiddeling, een ontheffingsbeleid voor zelfstandige ondernemers in het winkelcentrum.