E-bike voor spitsmijdende studenten

De studenten krijgen vier maanden lang een e-bike te leen. De bedoeling is dat ze in die periode met de fiets naar hun opleiding gaan zodat er, tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg, meer ruimte is voor forenzen in het openbaar vervoer.



In totaal krijgen honderd studenten tijdelijk een e-bike. De pilot is bestemd voor scholieren en studenten die 10 tot 20 kilometer van hun opleiding wonen.



Gedurende het experiment houdt Groningen Bereikbaar het reisgedrag van de deelnemers in de gaten.



De verwachting is dat tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, forenzen meer gebruik zullen maken van het openbaar vervoer in en rond de stad.