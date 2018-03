Groningen Airport Eelde ziet aantal passagiers stijgen

In januari steeg het aantal passagiers het hardst, met 18 procent. In februari ging het om een groei van 9 procent. In totaal maakten in beide maanden ruim 24.000 passagiers gebruik van de Groningse luchthaven.

De groei op de vluchten naar de Canarische Eilanden is het sterkst. Ook de bezetting op de lijndiensten naar Londen, Kopenhagen en Gdansk stijgt.

Uitbreiding vanaf maart

Vanaf 25 maart wordt het aantal vluchten vanaf Groningen Airport Eelde flink verhoogd. Er wordt dan 3 keer per dag naar Londen gevlogen, 2 keer per dag naar Kopenhagen en dagelijks naar München. Daarnaast zijn bestemmingen Nice en Ibiza toegevoegd aan het aanbod. In het hoogseizoen worden 49 vluchten per week uitgevoerd.

Daarnaast heeft Nordica laten weten nog een bestemming toe te gaan voegen aan het aanbod. Naar verwachting wordt deze vanaf mei aangeboden. Welke bestemming dit is, is niet nog niet bekend.