Groningen heeft hoogste ‘blaftax’ van het land

Groningen Aardbevingen krijgen aandacht op viering Koningsdag in Groningen Bij de viering van Koningsdag in Groningen op 27 april wordt niet voorbijgegaan aan de problemen die de aardgaswinning in de provincie hebben veroorzaakt. Dat heeft commissaris van de Koning René Paas maandagmorgen laten weten tijdens een persconferentie over het programma voor de nationale feestdag. De koninklijke familie viert dit jaar Koningsdag mee in Groningen.