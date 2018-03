Groningen heeft bijna meeste studentenhuishoudens in Nederland

In de periode 2011-2015 is het aantal huishoudens gegroeid met 9,7 procent, blijkt uit cijfers van het CBS. Groningen had eerst de koppositie in die periode, maar is ingehaald door Wageningen. Daar nam in die periode het aantal op zichzelf wonende studenten met 33 procent toe.

Het aantal vrouwen die zelfstandig als student wonen is hoog in Groningen: 51,5 procent. Nederland telde in 2015 in totaal 136,4 duizend vrouwen in studentenhuishoudens, 53,1 procent van de uithuizige scholieren en studenten.

In totaal maakten er in Nederland 257.000 personen deel uit van studentenhuishoudens in 2015. Dat is 1,6 procent van de totale particuliere bevolking in Nederland.