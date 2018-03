Nieuwe nieuwssite voor internationals in Groningen

‘The Northern Times’ zet elke dag de belangrijkste nieuwsfeiten uit het Noorden op een rijtje voor de expats, studenten en kenniswerkers uit het buitenland. De site werd gelanceerd tijdens een speciale bijeenkomst met alle grote noordelijke organisaties uit het Noorden.

Meer nieuws in het Engels

Het idee voor The Northern Times is al een paar jaar oud. “Uit een rondgang onder internationals bleek dat ze meer over de regio willen lezen en dan het liefst in Engels”, zegt Karen Prowse namens het International Welcome Center North (IWCN), een van de initiatiefnemers van de nieuwssite. “Daar zijn we dus mee aan de gang gegaan.”

The Northern Times heeft elke dag een overzicht van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen in het Noorden, waaronder ook economisch nieuws. Doel is om van de site een bindmiddel te maken voor de internationals.

Uitgaanstips

Op de site is ook plek voor uitgaanstips, interviews met internationals over hun ervaringen in het Noorden en de Nederlandse cultuur en gewoonten. “Bovendien willen we laten zien welke kansen internationals hebben op zakelijk gebied”, zegt Prowse.

De website is te bezoeken via NorthernTimes.nl.