Vaarverbod voor delen Groningse grachten

De gemeente benadrukt dat schaatsen op de Diepenring nog niet veilig is.​

Een groot deel van de Diepenring is nog open. Op andere delen is al wel een laagje ijs aanwezig maar dat is te dun om op te lopen of te schaatsen. De kans dat er deze vorstperiode überhaupt op de Diepenring kan worden geschaatst is klein, zegt de gemeente. Daarvoor is de vorstperiode te kort.

Geen rondvaarten meer

De provincie heeft het Reitdiep vanaf de Plataanbrug richting Zoutkamp al afgesloten. Rondvaart bedrijf Kool besloot zelf al om niet meer te varen. Later wordt in overleg met de provincie bekeken of er voor het Noord Willemskanaal ook een vaarverbod gaat gelden.

Het traject Eemskanaal tot aan de Zuiderhaven blijft gewoon open.