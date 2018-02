Veel schaatsers op ondergelopen grasveldjes in stad

Afgelopen vrijdag heeft de gemeente een laag water op het Bernoulliplein laten aanbrengen. Inmiddels is er een drukbezochte buurtijsbaan ontstaan.

De ijsbaan was dinsdagmiddag zelfs het decor van schaatslessen voor buurtkinderen. Wethouder Joost van Keulen gaf eerder die dag het officiële startsein.

De gemeente heeft ook op het grasveld in het Ina Boudierplantsoen in de Wijert een laag water aangebracht. Ook op deze tijdelijke buurtijsbaan wordt intensief geschaatst.

Op het grasveld in het Ina Boudierplantsoen en op het Bernoulliplein is drainage aangebracht. Deze drainage wordt door een gemaal bemalen. Zodra het gaat dooien kan het water op deze grasvelden gemakkelijk en snel worden weggepompt.

Vaarverbod

Het winterse weer heeft er dinsdag ook voor gezorgd dat de gemeente per direct een vaarverbod heeft ingesteld voor Groningse grachten en kanalen. Op deze manier moet worden voorkomen dat kruiend ijs voor schade aan bruggen, kades en woonboten zorgt.

Een groot deel van de Diepenring is nog open. Op andere delen is al wel een laagje ijs aanwezig maar dat is te dun om op te lopen of te schaatsen. De kans dat er deze vorstperiode überhaupt op de Diepenring kan worden geschaatst is klein, zegt de gemeente. Daarvoor is de vorstperiode te kort.

Geen rondvaarten

De provincie heeft het Reitdiep vanaf de Plataanbrug richting Zoutkamp al afgesloten. Rondvaart bedrijf Kool besloot zelf al om niet meer te varen. Later wordt in overleg met de provincie bekeken of er voor het Noord Willemskanaal ook een vaarverbod gaat gelden.

Het traject Eemskanaal tot aan de Zuiderhaven blijft gewoon open.