UMCG: 'Niet vervolgen tabaksindustrie onbegrijpelijk’

Het UMCG sloot zich onlangs aan bij een aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten in Nederland. Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat de tabaksproducten niet in strijd met de wet handelen en dat vervolging daarom niet kansrijk is.

In een reactie laat het Groningse ziekenhuis weten teleurgesteld te zijn. "Gezien de ernstige en negatieve gevolgen van tabaksverslaving voor de samenleving was het goed geweest dat de strafrechter zich had gebogen over de rol die de tabaksindustrie daarin speelt. Het grote aantal organisaties dat zich bij de aangifte heeft aangesloten maakt duidelijk hoezeer dit thema in de maatschappij leeft", aldus een verklaring.

"Wij begrijpen dan ook niets van de overwegingen van het OM om niet tot vervolging over te gaan. Wij willen samen met Benedicte Ficq en andere partijen gaan bekijken of er nog andere (juridische) opties zijn", zo besluit het UMCG.