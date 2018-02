Drukte op rijkswegen in midden van Groningen licht afgenomen

Dat meldt LocalFocus woensdag op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar reden er in het midden van de provincie 1.430 personenauto’s, vrachtvoertuigen, bussen of motorfietsen per uur over de wegen. Een jaar daarvoor, in 2016, waren dit nog 1.671 voertuigen. Ook in de omgeving van Delfzijl is een kleine afname te zien, van 264 voertuigen per uur (2016) naar 257 per uur (2017).

Over heel Nederland gezien is er een kleine toename van de drukte op de wegen, namelijk een stijging van 1 procent ten opzicht van 2016. Rondom Utrecht reden de meeste voertuigen, hier passeerden gemiddeld 4.367 personenauto's.