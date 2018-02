Recordaantal podia op tiende editie Blues Tour Groningen

Vijf cafés voegden zich dit jaar bij het evenement, één bedrijf heeft na een korte periode van afwezigheid besloten zich weer aan te sluiten. De Blues Tour Groningen 2018 is zaterdag 24 februari en voor bezoekers zijn alle locaties vanaf 21.00 uur gratis toegankelijk.

Organisator Joris van Berkel is blij met de groeiende belangstelling van zowel de deelnemende bedrijven als de bezoekers die van heinde en verre naar Groningen komen. Volgens hem heeft de Blues Tour Groningen inmiddels zijn naam gevestigd.

"Via de mail en facebook melden bands uit binnen- en buitenland zich met tientallen tegelijk aan om mee te mogen spelen in Groningen. Het stelt ons in staat een mooie selectie te maken, waar de liefhebbers veel plezier aan beleven."

Evenement

De Blues Tour Groningen begon tien jaar geleden voorzichtig, als een initiatief van de liefhebbers Wim Angerman en Wim Entzinger. Entzinger moest de organisatie een aantal jaren geleden in verband met te drukke werkzaamheden vaarwel zeggen en maakte in de organisatie plaats voor Van Berkel.

Dramatisch was vorig jaar het plotselinge overlijden van Wim Angerman die de eer geniet de drijvende kracht achter de negen eerdere edities van het evenement te zijn geweest.



"We hebben de deelnemende bands gevraagd zaterdagavond rond elf uur naar eigen inzicht een klein eerbetoon voor Wim Angerman op de podia te brengen", '', vertelt Van Berkel. "De Blues Cowboys met Lou Leeuw hebben al toegezegd het speciale nummer The Man with de Black Hat als eerbetoon aan Wim Angerman te spelen. Het nummer is vorig jaar door Lou Leeuw gecomponeerd en gespeeld op de herdenkingsdienst van Wim."

Bezoekers

Van Berkel kan na tien jaar niet inschatten hoeveel liefhebbers van de blues naar de binnenstad van Groningen komen om naar hun favoriete muziek te luisteren. "Het moeten er duizenden zijn, want alle cafés waar wordt gespeeld zijn stampvol en tegelijk zijn nog veel liefhebbers wandelend of fietsend onderweg om de verschillende podia te bezoeken."

Bezoekers die meer informatie willen over de Blues Tour, kunnen kijken op de website.