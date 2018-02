Aardbevingsgedupeerde Annemarie Heite wint Reuringprijs 2017

Ze kreeg die prijs tijdens de Noorder Pers Sociëteit voor haar niet aflatende strijd voor een rechtvaardige behandeling van gedupeerden in het aardbevingsgebied. Daarbij treedt ze regelmatig op in landelijke tv-programma’s. Voorafgaand aan de prijsuitreiking was er nog een bijeenkomst, waarbij de NAM het vuur aan de schenen gelegd kreeg.

"De Jeanne d'Arc van Bedum, het zo redelijke gezicht van de zo ongelijke strijd met de multinationals en onze eigen regering", zo zegt de jury over haar. "In enkele maanden tijd werd ze hét gezicht van de aardbevingsgebied in Groningen. Als zij spreekt, luistert Humberto Tan. Luistert Eva Jinek of Jeroen Pauw. Als zij spreekt, is er reuring", aldus het juryrapport.

Heite ontving de prijs, die elk jaar door de NPS wordt uitgereikt voor mensen of organisaties die op het snijvlak van communicatie en journalistiek voor reuring hebben gezorgd, uit handen van voorzitter Xandra Groenewold. Commissaris van de Koning René Paas sprak Heite op video toe.

De prijs bestaat uit een uniek glazen beeld, gemaakt door Alwin Overwater en een ingelijst juryrapport. Eerdere winnaars van de Reuringprijs zijn Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom (2016) en onderzoeksleider Rob Vos van de politie Noord-Nederland (2015).