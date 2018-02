Groningen Airport Eelde krijgt verbinding met Ibiza

Groningen Aangetroffen sporen in woning Groningen niet van gedode Halil Erol De in november 2017 aangetroffen sporen in een woning aan de Doornbosheerd in Groningen, blijken niet van de gedode Halil Erol te zijn. De politie deed onderzoek in het pand omdat vermoed werd dat de 34-jarige man hier in stukken gesneden werd.