Aangetroffen sporen in woning Groningen niet van gedode Halil Erol

Na onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut is echter gebleken dat geen van de sporen van Erol zijn, meldt de politie vrijdag.

Een 39-jarige vrouw uit Groningen, die in het kader van het onderzoek was aangehouden, werd eind november al op vrije voeten gesteld. De politie verdacht haar van het wegmaken van het lijk en/of het beschikbaar stellen van haar woning, maar die feiten zijn inmiddels verjaard.

Erol werd begin 2010 als vermist opgegeven. Zijn in brand gestoken auto werd een maand later zonder kentekenplaten aangetroffen in het Groningse Haren. In datzelfde jaar werden zijn armen en benen in Steenwijk aangetroffen. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden.

In 2010 is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot de oplossing leidt. De beloning is nog steeds beschikbaar.