Bouw informatiecentrum Aanpak Ring Zuid gestart

Groningen Groningse DigiD-fraudebende had het gemunt op buitenlandse studenten De zogenoemde DigiD-fraudebende in Groningen had het vooral gemunt op buitenlandse studenten omdat die minder schade zouden lijden dan Nederlandse studenten. Dat verklaarde de 58-jarige Frits T., voormalig belastingambtenaar uit Westerlee, donderdag bij de rechtbank in Assen. Hij is een van de negen verdachten in de zaak.