Verzetsstrijder Geert Sterringa wordt postuum Ereburger van Groningen

Sterringa komt in een rijtje te staan met onder andere Hans Alders, Max van den Berg, Koning Willem-Alexander en Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Sterringa was in de Tweede Wereldoorlog een van de leiders van het communistisch verzet.

Al in mei 2017 werd bekend gemaakt dat Sterringa ereburger zou worden. De uiteindelijke ceremonie heeft even op zich laten wachten. Het Ereburgerschap krijgt hij postuum vanwege 'buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange reeks van jaren'.

De verzetsstrijder waarschuwde al in 1933 voor het opkomende fascisme. Toen was hij nog onderwijzer. In datzelfde jaar nam hij al ontsnapte gevangenen uit concentratiekampen in huis. Sterringa organiseerde later het verzet in Groningen en was mede-redacteur van verzetskrant Noorderlicht.

In opstand tegen Duitse bezetter

Sterringa werd op 10 maart 1941 gearresteerd omdat hij de bevolking opriep om in verzet te komen tegen de anti-Joodse maatregelen van de Duitse bezetter.

Hij verbleef in het Oranjehotel en ging via Kamp Amersfoort naar het concentratiekamp in het Duitse Buchenwald. Hij overleed daar in 1944.