Worst met schroeven rondgestrooid in Beijum

“Lieve mensen. Pas op. Er is worst met schroeven rondgestrooid. We hebben net 4 plakken gevonden achter onze winkel, vlak bij de bushalte en in het steegje naar de Lidl toe!”, zo valt er te lezen in een bericht dat vrijdag op Facebook is geplaatst. In een update laat de winkel ook weten dat op zaterdag nog een baasje een stuk worst uit de bek van z’n hond heeft gehaald.

Volgens de dierenwinkel zijn er vrijdag vier gevaarlijke stukken worst gevonden. De boosheid van de dierenwinkel is goed te begrijpen, want veel honden schrokken een stuk worst zo weg en met zo’n schroef erin is dat levensgevaarlijk.

Het Facebookbericht van de dierenwinkel is inmiddels bijna 1200 keer gedeeld. De eigenaren hebben het voorval bij de politie gemeld.

