Meer dan 5600 schademeldingen door aardbeving Zeerijp

Twee weken geleden stond deze teller nog op 2900.

Vrijdag werd bekend dat de gaswinning in Loppersum per direct is stilgelegd vanwege de aardbeving in Zeerijp. De installaties in de controlekamer in Hoogezand zijn volgens de NAM uitgezet.

Minister Eric Wiebes vroeg de gaswinner donderdag zo snel mogelijk uitvoering te geven aan het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezichthouder is van mening dat een forse ingreep noodzakelijk is om de kans op schade door aardbevingen te verlagen.

Naast Loppersum, wil de NAM ook een productielocatie in Eemskanaal uitzetten vanwege de aardbevingen in het oostelijke deel van de stad Groningen. In de afgelopen paar maanden namen deze toe in vergelijking met andere periodes.

Zeerijp

In Zeerijp (gemeente Loppersum) vond op 8 januari een aardbeving plaats met een magnitude van 3.4, de zwaarste in vijf jaar tijd. Volgens het SodM kan deze aardbeving veroorzaakt zijn doordat bij vorst de gaskraan open wordt gedraaid in de regio.

De aardbeving is de zwaarste in vijf jaar. In 2012 werd de zwaarste beving tot nu toe gemeten in Huizinge. Deze had kracht van 3,6 en zorgde ook voor talloze schademeldingen.