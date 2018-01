Provincie Groningen heeft meeste vrouwelijke gemeenteraadsleden

Dat blijkt uit een analyse van Local Focus op basis van cijfers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In totaal was vorig jaar ruim een kwart van de gemeenteraadsleden vrouw. In 2002 was dat iets minder dan een kwart. Limburg heeft van alle provincies het minste aantal vrouwelijke raadsleden, namelijk 23 procent.

In de provincie Groningen zijn er ook relatief veel vrouwelijke wethouders en burgemeesters in vergelijking met andere provincies, namelijk 22 procent en 26 procent. In andere provincies lag dit aandeel lager. In Drenthe waren er vorig jaar bijvoorbeeld helemaal geen vrouwelijke burgemeesters, in Zeeland was er tijdens de laatste telling één.