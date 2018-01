Aantal passagiers hardst gegroeid bij Groningen Airport Eelde

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Wel is Groningen samen met Maasticht een van de kleinste luchthavens in Nederland voor passagiersvluchten. Slechts 0,5 procent van alle vliegpassagiers in Nederland reisde via deze vliegvelden.

In totaal hebben vorig jaar ruim 76,2 miljoen vliegtuigpassagiers via de vijf Nederlandse luchthavens gereisd. Een jaar eerder waren dat nog 70,3 miljoen aankomende en vertrekkende reizigers voor Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport. Alleen bij de laatste luchthaven was er sprake van een daling van het aantal passagiers.

In elk kwartaal vorig jaar zijn meer reizigers geteld dan een jaar eerder.