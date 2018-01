Universiteitsraad is tegen Chinese campus Yantai

Er is geen meerderheid binnen de universiteit voor de campus, meldt een woordvoerder van de RUG maandag aan NU.nl. "We gaan deze week nog volop in gesprek met alle partijen. Het college van bestuur betreurt dit zeer."

De raad zou volgens de NOS zelfs een ultimatum hebben gesteld. De Universiteitsraad zou willen dat de universiteit de vergevorderde plannen voor woensdag stopzet. De woordvoerder van de RUG kan dit nog niet bevestigen.

In de Universiteitsraad zitten twaalf studenten en twaalf medewerkers die op democratische wijze zijn gekozen. De raad zou in augustus vorig jaar al stemmen over de plannen. Toen bleek dat er geen meerderheid voor was, besloot het college van bestuur de plannen aan te passen.

Vestiging

De RUG wil graag een vestiging in China openen, zodat ze meer internationale studenten en onderzoekers kunnen aantrekken. Daarbij was de keuze gevallen op Yantai, een stad met 7 miljoen inwoners in het noorden van China.

In oktober 2015 sloot de RUG een convenant met de Chinezen. Dat gebeurde onder toeziend oog van Koning Willem-Alexander en de Chinese president Xi Jinping.

Calimero

Studentenpartij Calimero heeft op hun site vermeldt dat ze definitief tegen de campus zijn. Fractievoorzitter Henk-Jan Wondergem twijfelt of de campus de kwaliteit van het onderwijs goed doet.

"Daarnaast wegen de risico’s niet op tegen de voordelen van RUG-studenten. Bovendien bestaat er teveel onzekerheid over de academische vrijheid op de campus", is te lezen op de website.

Academische vrijheid

De Universiteitsraad is tegen de plannen omdat ze zich zorgen maken over de academische vrijheid. Volgens RUG-bestuursvoorzitter Sibrand Poppema komen die echter niet in het gedrang. In november werd wel duidelijk dat de Groningse vestiging een functionaris van de Communistische Partij zou krijgen.



Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven had eerder al laten weten dat de Universiteitsraad moet instemmen, voordat ze het plan kan bekrachtigen. Ook de minister was bezorgd om de academische vrijheid.



Naar verluidt heeft de universiteit al 3 miljoen euro gestoken in de voorbereidingen van het project.