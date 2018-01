Man uit Uithuizermeeden verdacht van misbruik van zeven jongeren

Het misbruik vond plaats in de woning van de man. Een van de slachtoffers deed onlangs aangifte. Daarna kwamen ook de andere zaken aan het licht.

Het Openbaar Ministerie wil nog niets kwijt over de achtergrond van de man of de inhoud van de zaak. Wel laten ze weten dat het misbruik niet plaatsvond binnen een vereniging of een school.

Vrijdagochtend was een eerste zitting in de zaak in de rechtbank in Groningen. De verdachte was daarbij niet aanwezig. ​