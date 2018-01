Koeman-tribune in Euroborg na dit seizoen volledig rookvrij

Groningen Toezichthouder geeft 1 februari advies over verlaging gaswinning Groningen Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) komt op donderdag 1 februari met het advies over de verlaging van de gaswinning in Groningen. De maatregelen die dan voorgesteld worden, zijn het gevolg van de aardbeving in Zeerijp eerder deze maand.